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Подарочные сертификаты – необычные подарки для мужчин

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Ищете оригинальные подарки для мужчин?

Тогда забудьте о сувенирах и подарите ему настоящее приключение! Муж, отец, коллега или друг – среди наших подарочных сертификатов обязательно найдется достойный презент для каждого мужчины, вне зависимости от статуса или возраста!

Для чемпиона Для чемпиона

Для чемпиона
Купить в 1 клик Хочу в подарок!
Содержит 33 впечатления

Подарочный набор "Для чемпиона" от P.S. BOX - это идеальное соотношение активных впечатлений и возможностей найти себя в чем-то новом. Набор, не побоимся этого слова, просто находка для тех, кто хочет обязательно угадать с подарком, особенно, если поздравить надо человека, о вкусах которого вы знаете не так много, как хотелось бы, чтобы выбрать идеальный подарок. Но команда P.S. BOX уже об этом позаботилась, собрав максимально разнообразные впечатления в одну красивую коробку. А что активировать, решит получатель, будь то: прыжки на батуте, картинг, каток или что-то другое из ярких впечатлений этого набора.

Старая цена: 990
Цена: 792 Купить
Несокрушимый (смелым)

Несокрушимый (смелым)
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Содержит 23 впечатления

Не так просто найти достойный подарок для мужчины – в отличие от женщин, сильному полу трудно угодить безделушками или цветами. Ведь мужчинам подавай победы, свершения, подвиги! Но как можно подарить подвиг? Именно эту проблему решили в P.S.BOX: мы приготовили для настоящих мужчин коллекцию настоящих подвигов!

Старая цена: 1 490
Цена: 1 192 Купить
Рыцарь

Рыцарь
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Содержит 21 впечатлениe

Подарочный набор "Рыцарь" от P.S. BOX - отличный выбор для тех, кто ищет достойный и оригинальный подарок мужчине. "Рыцарь" содержит множество подарочных сертификатов на самые "мужские" развлечения, как индивидуальные, так и для компании. Адресат может выбрать увлечение по себе, в соответствии с собственным бесстрашием и желанием испытать себя на прочность. Главное, что такой подарок понравится и спокойным защитникам. Дарите выбор!

Старая цена: 2 800
Цена: 2 240 Купить
Для экстремала. Мотоцикл

Для экстремала. Мотоцикл
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Содержит 20 впечатлений

Подарочный набор "Для экстремала" от P.S. BOX - это идеальный подарок для каждого, кто любит острые ощущения и адреналин в крови! В наборе собраны впечатления для бесстрашных любителей приключений и экстремального досуга. В воде, на земле и в воздухе, - подарочные сертификаты от P.S. BOX принесут море радости и эмоций вне зависимости от стихии. Гонки на багги, водные лыжи, дайвинг, роупджампинг или паркур - удивляйте близких вместе с P.S. BOX! 

Старая цена: 3 400
Цена: 2 720 Купить
Для сильного духом Для сильного духом

Для сильного духом
Купить в 1 клик Хочу в подарок!
Содержит 18 впечатлений

Подарочный набор "Для сильного духом" от P.S. BOX - это множество активных впечатлений и возможностей найти новые увлечения или хобби по душе. А еще это палочка-выручалочка для тех, кто ищет идеальный подарок! Команда P.S. BOX собрала яркие и разнообразные впечатления для мужчин, для двоих и даже для троих в одну красивую коробку, чтобы получатель мог выбрать именно то, что ему по-настоящему по душе. А в зависимости от уровня общительности можно выбрать: индивидуальный мастер-класс или впечатление только для себя, экскурсия или картинг для себя и друга, с которым хочется поделиться, а если есть настроение - то и вовсе поход в музей советских игровых автоматов или зорбинг для компании.Главное - решить, какое из притягательных впечатлений набора выбрать!

Старая цена: 2 600
Цена: 2 080 Купить
Экстремальное удовольствие Экстремальное удовольствие

Экстремальное удовольствие
Купить в 1 клик Хочу в подарок!
Содержит 20 впечатлений

Отвлечь близких от повседневной суеты? Что может быть проще! "Экстремальное удовольствие" поможет им сбежать от повседневной рутины - подняться высоко в небо или погрузиться на дно морское.Вы засиделись на месте? Не хватает острых ощущений? Дерзайте! Вперед, навстречу новым приключениям вместе с вашим подарком – сертификатом от P.S.BOX.

Старая цена: 3 840
Цена: 3 072 Купить
Экстрим Люкс 2019 Экстрим Люкс

Экстрим Люкс
Купить в 1 клик Хочу в подарок!
Содержит 22 впечатления

Дарите самое интересное в жизни – ведь кто же еще сделает это, если не вы? Новые впечатления, отборный адреналин – то, без чего скучно жилось всем вашим близким. Скорость, драйв, адреналин, борьба с собой… сердце сладостно сжимается в предвкушении приключений?! P.S. BOX распахнет двери в мир будоражащих кровь эмоций инастоящего восторга. Здесь и сейчас – все многообразие экстремальных удовольствий!

Старая цена: 5 800
Цена: 4 350 Купить
Самому стильному

Самому стильному
Купить в 1 клик Хочу в подарок!
Содержит 20 впечатлений

Невероятное приключение предстоит тому, кто получит в подарок такой замечательный бокс! Внутри на столько разнообразный выбор впечатлений, что не оставит равнодушным даже самого привередливого мужчину. На некоторые услуги мужчина может пригласить еще одного человека - отдых в компании принесет еще больше восторженных эмоций!

Старая цена: 4 190
Цена: 3 352 Купить
Для сильного мужчины Для сильного мужчины

Для сильного мужчины
Купить в 1 клик Хочу в подарок!
Содержит 21 впечатлениe

Подарочный набор "Для сильного мужчины" от P.S. BOX - это подарок для настоящего лидера, калейдоскоп впечатлений для уверенных в себе, бесстрашных мужчин. Это - возможность испытать себя на прочность,  а еще -  шанс взглянуть на себя по-новому, ведь в наборе собраны впечатления на любой вкус!Команда P.S. BOX знает, чего хотят мужчины: экстремальных развлечений, полетов, гонок на всем, что развивает достойную мужчины скорость, а еще - возможности отдохнуть душой и телом. Именно поэтому в наборе помимо активных впечатлений для одного, таких, например, как полет на флайборде или прыжок с парашютом, спрятаны впечатления для двоих, и даже на троих, причем на любой вкус: от тайского бокса в компании до травяного или спортивного массажа.

Старая цена: 5 390
Цена: 4 312 Купить
Экстрим Премьер Экстрим Премьер

Экстрим Премьер
Купить в 1 клик Хочу в подарок!
Содержит 13 впечатлений

Как очистить свою голову от ненужных мыслей, вечных забот и проблем? Экстрим – это способ не только отлично провести время, но и избавиться от негативных эмоций и всего того, что накопилось внутри. Позвольте своей голове отключиться, а телу – испытать настоящий взрыв адреналина и прилив энергии! 

Старая цена: 9 800
Цена: 7 350 Купить
Хобби Эксклюзив

Хобби Эксклюзив
Купить в 1 клик Хочу в подарок!
Содержит 26 впечатлений

Только избранные проводят свободное время так необычно! Мастер-классы, экзотические занятия… Все это станет отличным досугом даже для искушенного радостями жизни человека. P.S.BOX удивит вас и поможет найти новые грани, новые горизонты. Этот подарок запомнится навсегда! Вместо сувенира смело дарите подарочный сертификат!

Старая цена: 10 220
Цена: 8 176 Купить
Агент 007 2019 Агент 007

Агент 007
Купить в 1 клик Хочу в подарок!
Содержит 17 впечатлений

Не говори. Действуй. Заяви о себе. Покажи, на что ты способен с набором агента 007. Покори бездорожье на квадроцикле, ворвись в небо на спортивном самолете, удержись на плаву карельского рафтинга и насладись прекрасным ходом парусной яхты. Будь лучшим. Будь агентом 007.

Старая цена: 10 700
Цена: 8 560 Купить

Услуги:

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Полет на параплане

Полет на параплане

В свободном полете Если хочется взмыть в небо в абсолютной тишине без гула турбин и без закрывающих обзор иллюминаторов...

Цена: 3 200 Купить
Картинг для двоих

Картинг для двоих

Какими обычно бывают свидания и встречи с друзьями? Походы в кино, рестораны, кафе, прогулки по парку... Всё это очень романтично...

Цена: 2 240 Купить
Экскурсия в секретный бункер для двоих

Экскурсия в секретный бункер для двоих

Если загадки и тайны влекут Вас к себе с неистовой силой, а в приключение, полное неизведанных головоломок и секретов, Вы...

Цена: 2 000 Купить
Планетарий для двоих

Планетарий для двоих

Насладись звездным небом! «Я подарю тебе звезду!» – восклицал герой известного советского мультфильма. И хотя времена СССР уже...

Цена: 1 700 Купить
Стрелковый тир на 80 выстрелов

Стрелковый тир на 80 выстрелов

Почувствуй вкус жизни – научись стрелять! Бывают такие моменты, когда все становится неинтересным, обыденным и скучным....

Цена: 4 160 Купить
Картинг

Картинг

Игра Need for Speed знакома вам не понаслышке? А, может, вы каждый вечер проводите за компьютером и усердно нажимаете по...

Цена: 1 220 Купить
Полет в аэротрубе

Полет в аэротрубе

Как часто в детстве мы мечтали научиться делать что-то необычное, например, летать без крыльев? Да и сейчас, когда мы уже...

Цена: 2 360 Купить
Конная прогулка для двоих

Конная прогулка для двоих

Конная прогулка для двух человек обещает незабываемые впечатления, ведь это романтика смелых рыцарей и прекрасных дам. Уверенно восседая...

Цена: 5 240 Купить
Дайвинг

Дайвинг

Добро пожаловать в 4 измерение! Хотите стать настоящим аквалангистом, нырять в морскую пучину и изучать местных обитателей?...

Цена: 2 970 Купить
Городская прогулка на теплоходе для двоих

Городская прогулка на теплоходе для двоих

Живи красиво!Хотите увидеть город с необычного ракурса? Тогда вам стоит отправиться в путешествие-прогулку на теплоходе....

Цена: 1 880 Купить
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Хотите по-настоящему порадовать мужчину? Сделайте ему оригинальный подарок!

 

Выбор подарка мужчине на день рождения – задача сложная и необычайно волнительная, ведь угодить представителям сильного пола совсем непросто! Эти привереды молчат как партизаны, когда спрашиваешь их предпочтения и пожелания, а потом практически невозможно догадаться, понравился в итоге презент или нет. К счастью, у магазина подарков для мужчин «P.S. Box» есть готовое решение этой каверзной проблемы. Мы разгадали секрет загадочной мужской души и можем с уверенность сказать – подарите ему яркие впечатления, и это не оставит его равнодушным!

 

Что же такое подарок-впечатление? Это сертификат, который позволит принять участие в необычном и увлекательном мероприятии или настоящем приключении. Все наши подарки-впечатления были разработаны мужчинами, а потому полностью соответствуют ожиданиям и надеждам представителей сильной половины человечества. Надо просто выбрать и купить подарочный сертификат, который больше всего подходит именно вашему имениннику!

 

Необычный подарок для мужчины – тот, что удивит его!

 

В детстве все мы с замиранием сердца ждали наступления Дня Рождения, ведь помимо конфет и праздничных шаров нам предназначался подарок. Это всегда был сюрприз, что-то неожиданное, но желанное, интересное и необычное. Как жаль, что типичные мужские презенты (галстуки, освежители для авто, ежедневники и прочие банальности) напрочь убили саму идею непредсказуемого подарка. Настало время дать решительный бой этим стереотипам – пусть праздник будет настоящим волшебством!

 

Ничто не способно так порадовать мужчину, как возможность проявить свою мужественность и получить настоящие, яркие эмоции. Неважно, является ли именинник поклонником экстрима, творчества или спа-процедур – в магазине подарков «P.S. Box» обязательно найдётся то, что сможет по-настоящему порадовать и удивить любого человека.

 

Выбирая подарки мужчинам, помните – они ценят свободу!

 

О свободолюбии сильного пола ходят легенды – эти удивительные создания живут вне рамок и ограничений и всегда стремятся к независимости. Поэтому подарок, подразумевающий свободу выбора, станет самым приятным и желанным для любого мужчины. И интернет-магазин «P.S. Box» заранее позаботился об этом моменте! Чтобы не теряться в догадках, какое приключение понравится имениннику, подарите ему целый пакет впечатлений – пусть он выбирает подходящее развлечение сам!

 

На нашем сайте вы сможете найти готовые пакеты с подарочными сертификатами для мужчин или составить свой собственный набор. Неважно для кого и по какому поводу вы готовите оригинальный презент – ваши возможности ограничены лишь вашим воображением!

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