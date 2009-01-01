Подарочные сертификаты – необычные подарки для мужчин

Содержит 18 впечатлений

Подарочный набор "Для сильного духом" от P.S. BOX - это множество активных впечатлений и возможностей найти новые увлечения или хобби по душе. А еще это палочка-выручалочка для тех, кто ищет идеальный подарок! Команда P.S. BOX собрала яркие и разнообразные впечатления для мужчин, для двоих и даже для троих в одну красивую коробку, чтобы получатель мог выбрать именно то, что ему по-настоящему по душе. А в зависимости от уровня общительности можно выбрать: индивидуальный мастер-класс или впечатление только для себя, экскурсия или картинг для себя и друга, с которым хочется поделиться, а если есть настроение - то и вовсе поход в музей советских игровых автоматов или зорбинг для компании.Главное - решить, какое из притягательных впечатлений набора выбрать!